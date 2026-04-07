POL-BOR: Gronau - In Wohnhaus eingebrochen
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Losserstraße;
Tatzeit: 06.04.2026, zwischen 20.00 Uhr und 01.00 Uhr;
In ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Einbrecher verschafften sich Montag über eine rückwärtige Tür gewaltsam Zutritt zu dem Haus an der Losserstraße. Im Innern durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld. Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei in Gronau, Tel. (02562) 9260 melden.
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