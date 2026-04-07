Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Einladung zum Seniorenradeln in Borken und OT Gemen

Kreis Borken (ots)

Mit dem neuen Konzept "Seniorenradeln" setzen Kreis und Polizei im Kreis Borken gezielt auf mehr Sicherheit und Prävention im Straßenverkehr. Vor dem Hintergrund der bundesweist höchsten Besitzquote von Pedelecs im Kreisgebiet richtet sich das Angebot insbesondere an ältere Radfahrerinnen und Radfahrer. Das im vergangenen Jahr eingeführte Konzept wurde von den Teilnehmenden sehr gut angenommen. Ziel ist es, die Teilnehmenden für mögliche Gefahren zu sensibilisieren und ihnen praxisnahe Tipps für ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu vermitteln. Die Gruppengröße ist bewusst auf maximal zwölf Personen begrenzt, um eine individuelle Betreuung zu ermöglichen. Die Streckenführung orientiert sich an aktuellen Unfallschwerpunkten im Kreisgebiet. Vor Ort werden typische Gefahrensituationen gemeinsam mit Fachleuten besprochen und praktisch nachvollzogen. Thematisiert werden unter anderem das richtige Verhalten an Kreuzungen und in Kreisverkehren, die Nutzung von Radwegen sowie die Bedeutung von Helm, Beleuchtung und verkehrssicherer Ausstattung - insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Nutzung von Pedelecs und E-Bikes. Der erste Termin in diesem Jahr findet am 16.04.2026 in Borken und im Ortsteil Gemen statt. Interessierte Seniorinnen und Senioren werden gebeten, sich telefonisch unter 02861 - 900 - 6161 anzumelden. Ein Anrufbeantworter nimmt die Daten entgegen, die Teilnehmenden werden anschließend zurückgerufen.

Weitere Informationen sowie eine Übersicht aller Termine sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6204181

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