Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbekannter dringt in Wohnung ein

Polizei sucht Zeugen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Agathastraße;

Tatzeit: 05.04.2026, 13.50 Uhr;

Am Sonntagmittag kam es gegen 13:50 Uhr an der Agathastraße in Gronau-Epe zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Eine Zeugin hatte zuvor ein lautes Klirren wahrgenommen und kurz darauf eine männliche Person beobachtet, die über einen Zaun hinter dem Gebäude sprang und sich anschließend zu Fuß entfernte. Beim Eintreffen der Polizei konnte eine eingeschlagene Terrassentür festgestellt werden. Der oder die Täter hatten die Örtlichkeit bereits verlassen. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich der Täter gewaltsam über die Terrassentür Zugang zur Wohnung. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 40 bis 45 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, normale Statur, europäisches Erscheinungsbild, kurze braune Haare. Er trug eine helle Jeans, eine dunkle Jacke sowie eine Sonnenbrille. Auffällig war, dass er blutende Verletzungen an den Händen hatte.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu dem beschriebenen Mann geben können, sich bei der Kriminalpolizei in Gronau, Tel. (02562) 9260 zu melden. (pl)

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