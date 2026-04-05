Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Marbecker Straße;

Unfallzeit: 03.04.2026, 18.33 Uhr;

Schwere Verletzungen davongetragen hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Marbecker Straße in Borken. Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr fuhr der 24-jährige Mann aus Reken von Raesfeld in Richtung Borken-Marbeck. Ausgangs einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei verletzte sich der 24-Jährige schwer. Ein Rettungshubschrauber flog den Rekener zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei geht derzeit Zeugenhinweise nach, dass der Motorradfahrer sich an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit einem 30-jährigen Pkw-Fahrer aus Borken beteiligt haben könnte. Aus diesem Grund wurde ein spezielles Unfallaufnahmeteam aus Bochum angefordert. Die Ermittlungen dauern an. (pl)

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