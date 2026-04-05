PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Marbecker Straße;

Unfallzeit: 03.04.2026, 18.33 Uhr;

Schwere Verletzungen davongetragen hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Marbecker Straße in Borken. Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr fuhr der 24-jährige Mann aus Reken von Raesfeld in Richtung Borken-Marbeck. Ausgangs einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei verletzte sich der 24-Jährige schwer. Ein Rettungshubschrauber flog den Rekener zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei geht derzeit Zeugenhinweise nach, dass der Motorradfahrer sich an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit einem 30-jährigen Pkw-Fahrer aus Borken beteiligt haben könnte. Aus diesem Grund wurde ein spezielles Unfallaufnahmeteam aus Bochum angefordert. Die Ermittlungen dauern an. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 05.04.2026 – 14:49

    POL-BOR: Bocholt - Einbrecher in die Flucht geschlagen

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Herzogstraße; Tatzeit: 02.04.2026, 19.10 Uhr; Einen Einbrecher in die Flucht geschlagen hat die Bewohnerin eines Hauses an der Herzogstraße in Bocholt. Am Donnerstagabend hörte die Frau lautes Klopfen. Als sie aus dem Wohnzimmer in den Flur trat, sah sie einen Mann aus dem Keller kommen. Dieser ergriff sofort die Flucht und rannte durch den Keller ins Freie. Dort wurde er von einer ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 14:46

    POL-BOR: Bocholt - In Haus eingebrochen

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Auf der Recke; Tatzeit: 02.04.2026, zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr; In ein Haus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Auf der Recke in Bocholt. Am Donnerstag zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr hebelten die Unbekannten eine rückwärtige Tür auf und betraten das Haus. Hier durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, stand bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren