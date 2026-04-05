Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Haus eingebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Auf der Recke;

Tatzeit: 02.04.2026, zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr;

In ein Haus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Auf der Recke in Bocholt. Am Donnerstag zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr hebelten die Unbekannten eine rückwärtige Tür auf und betraten das Haus. Hier durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

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