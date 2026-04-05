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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Haus eingebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Auf der Recke;

Tatzeit: 02.04.2026, zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr;

In ein Haus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Auf der Recke in Bocholt. Am Donnerstag zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr hebelten die Unbekannten eine rückwärtige Tür auf und betraten das Haus. Hier durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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