POL-BOR: Bocholt - Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Gertrudenstraße;
Tatzeit: zwischen 01.04.2026, 21.30 Uhr und 02.04.2026, 14.00 Uhr;
In zwei Mehrfamilienhäuser einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Gertrudenstraße in Bocholt. Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag hebelten die Unbekannten eine Haustür auf. In dem Gebäude beschädigten sie eine Wohnungstür, gelangten aber offenbar nicht in die Räumlichkeiten. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich ein weiterer Geschädigter. Die Einbrecher hatten offenbar ebenfalls versucht, in das Nachbarhaus einzubrechen. Hier beschädigten sie eine Kellertür.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)
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