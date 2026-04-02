Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei zieht Bilanz nach Tempokontrollen im Kreisgebiet

Kreis Borken (ots)

In der vergangenen Woche hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken an mehreren Stellen im Kreisgebiet Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei wurde unter anderem ein Fahrzeug auf der Hamalandstraße in Bocholt-Hemden mit 87 bei erlaubten 50 km/h gemessen. Den Fahrer erwarten entsprechende Konsequenzen. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte an 12 Messstellen 7662 Fahrzeuge. Rund sechs Prozent der Verkehrsteilnehmenden überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die Kontrollen führen zu 103 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, 395 Verwarngeldern sowie 3 Fahrverboten. Zu besonders gravierenden Überschreitungen kam es neben dem genannten Fall an folgenden Stellen: Südkreis - Außerorts mit 173 bei maximal erlaubten 100 km/h in Borken auf der B67.

Überhöhte Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Die Polizei wird ihre Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit fortsetzen.

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