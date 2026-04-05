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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher in die Flucht geschlagen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Herzogstraße;

Tatzeit: 02.04.2026, 19.10 Uhr;

Einen Einbrecher in die Flucht geschlagen hat die Bewohnerin eines Hauses an der Herzogstraße in Bocholt. Am Donnerstagabend hörte die Frau lautes Klopfen. Als sie aus dem Wohnzimmer in den Flur trat, sah sie einen Mann aus dem Keller kommen. Dieser ergriff sofort die Flucht und rannte durch den Keller ins Freie. Dort wurde er von einer Zeugin gesehen. Diese beschrieb den Einbrecher wie folgt: ca. 1,70 Meter groß mit einem runden Gesicht. Der Mann war dunkel gekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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