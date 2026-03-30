Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Festnahme nach Kellereinbruch

Recklinghausen (ots)

Die Polizei nahm am Samstagnachmittag einen tatverdächtigen Mann vorläufig fest. Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Gladbecker Straße hielt sich um 16:40 Uhr im Keller des Wohnhauses auf. Dort fiel ihm zunächst ein aufgebrochener Kellerraum auf. Kurz darauf stieß er auf einen unbekannten Mann, der sich offenbar versuchte zu verstecken. Der Anwohner informierte die Polizei über den mutmaßlichen Einbrecher.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen den 35-Jährigen, der aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, vorläufig fest. Mutmaßliches Tatwerkzeug wurden sichergestellt.

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