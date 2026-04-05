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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schwerer Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss fordert drei Verletzte

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Vardingholter Straße;

Unfallzeit: 05.04.2026, 08.40 Uhr;

Am Sonntagmorgen kam es gegen 08:45 Uhr auf der Vardingholter Straße in Bocholt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Bocholt die Vardingholter Straße aus Richtung Barlo kommend in Fahrtrichtung Bocholt. In dem Fahrzeug befanden sich zwei weitere Insassen im Alter von 19 und 20 Jahren. Auf gerader Strecke kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte das Fahrzeug über eine Strecke von rund 90 Metern mit mehreren Holzmasten sowie Zaunelementen und kam schließlich im angrenzenden Graben zum Stillstand. Alle drei Fahrzeuginsassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Zwei von ihnen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Ein weiterer Insasse entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch kurze Zeit später durch Polizeikräfte im Nahbereich angetroffen werden. Die drei Beteiligten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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