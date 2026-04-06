PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Firmengebäude

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Marie-Curie-Straße;

Tatzeit: 05.04.2026, 05.00 Uhr;

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Sonntagmorgen auf das Gelände einer Maschinenbaufirma im Industriegebiet an der Marie-Curie-Straße eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 05:00 Uhr. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Firmengelände, indem sie sowohl den Rollzaun als auch eine angrenzende Gittertür beschädigten und aufbrachen. Auf dem Gelände öffneten sie unter anderem einen als Abstellraum genutzten Container, aus dem nach derzeitigem Stand jedoch nichts entwendet wurde. Zudem versuchten die Täter, eine Sicherheitstür zu einer Produktionshalle aufzuhebeln. In der Halle durchsuchten sie mehrere Schubladenschränke, in denen sich Bohrmaterialien befanden. Sie entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Bohraufsätzen und Zubehör. Eine Zeugin hatte bereits am Vormittag verstreut auf der Straße liegende Bohrteile bemerkt. Als diese auch Stunden später noch dort lagen, wurde sie misstrauisch und stellte schließlich die Beschädigungen am Firmengelände fest. Sie verständigte daraufhin die Polizei.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Industriegebiets nimmt die Polizei in Gronau unter Tel. (02562) 9260 entgegen. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 05.04.2026 – 14:54

    POL-BOR: Borken - In Haus eingebrochen

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Doktorskamp; Tatzeit: zwischen 02.04.2026, 15.10 Uhr und 04.04.2026, 11.50 Uhr; In ein Haus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter am Doktorskamp in Borken. Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmittag hebelten die Unbekannten eine Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Schränke. Nach ersten Angaben entwendeten die Einbrecher Silberbesteck. Die Polizei sucht Zeugen. ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 14:52

    POL-BOR: Borken - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

    Borken (ots) - Unfallort: Borken, Marbecker Straße; Unfallzeit: 03.04.2026, 18.33 Uhr; Schwere Verletzungen davongetragen hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Marbecker Straße in Borken. Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr fuhr der 24-jährige Mann aus Reken von Raesfeld in Richtung Borken-Marbeck. Ausgangs einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei verletzte sich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren