Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Firmengebäude

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Marie-Curie-Straße;

Tatzeit: 05.04.2026, 05.00 Uhr;

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Sonntagmorgen auf das Gelände einer Maschinenbaufirma im Industriegebiet an der Marie-Curie-Straße eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 05:00 Uhr. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Firmengelände, indem sie sowohl den Rollzaun als auch eine angrenzende Gittertür beschädigten und aufbrachen. Auf dem Gelände öffneten sie unter anderem einen als Abstellraum genutzten Container, aus dem nach derzeitigem Stand jedoch nichts entwendet wurde. Zudem versuchten die Täter, eine Sicherheitstür zu einer Produktionshalle aufzuhebeln. In der Halle durchsuchten sie mehrere Schubladenschränke, in denen sich Bohrmaterialien befanden. Sie entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Bohraufsätzen und Zubehör. Eine Zeugin hatte bereits am Vormittag verstreut auf der Straße liegende Bohrteile bemerkt. Als diese auch Stunden später noch dort lagen, wurde sie misstrauisch und stellte schließlich die Beschädigungen am Firmengelände fest. Sie verständigte daraufhin die Polizei.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Industriegebiets nimmt die Polizei in Gronau unter Tel. (02562) 9260 entgegen. (pl)

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