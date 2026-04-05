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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Haus eingebrochen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Doktorskamp;

Tatzeit: zwischen 02.04.2026, 15.10 Uhr und 04.04.2026, 11.50 Uhr;

In ein Haus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter am Doktorskamp in Borken. Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmittag hebelten die Unbekannten eine Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Schränke. Nach ersten Angaben entwendeten die Einbrecher Silberbesteck.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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