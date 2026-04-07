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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geldbörse in Gaststätte entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Crispinusplatz;

Tatzeit: zwischen dem 04.04.2026, 16.00 Uhr und 05.04.2026, 08.30 Uhr;

Eine Geldbörse gestohlen hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Zu der Tat kam es zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in einer Gaststätte. Am nächsten Tag fand ein Zeuge die nahezu leere Geldbörse an der St. Georg Kirche. Das Bargeld entwendete der Dieb. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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