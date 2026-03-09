Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrerin verursacht Unfall und meldet sich zwei Stunden später bei der Polizei - Geschädigtenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr meldete sich eine 76-jährige Frau bei der Polizei und meldete einen Verkehrsunfall, den sie zwei Stunden zuvor auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Friedrich-Ebert-Straße verursacht hatte. Dabei soll sie gegen 13 Uhr beim Einparken gegen ein geparktes Auto gefahren sein. Anschließend entfernte sich die 76-Jährige. Bei dem Auto soll es sich um einen blauen Bus gehandelt haben, nähere Informationen zu dem Fahrzeug liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor. Der Sachschaden kann ebenfalls noch nicht abschließend beziffert werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nun nach dem oder der Fahrer/Fahrerin des beschädigten Fahrzeugs und bittet diese/diesen, sich unter der Tel.: 0621 / 3301-0 zu melden. Die Frau sieht nun einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht entgegen.

Hinweis: Ein Verkehrsunfall kann jedem passieren. Wichtig ist jedoch: Bleiben Sie am Unfallort! Wer nach dem Unfall einfach weiterfährt, ohne die Feststellung seiner Person zu ermöglichen, begeht eine Straftat gem. § 142 StGB. Verständigen Sie die Polizei.

