POL-MA: Mannheim: Jugendlicher auf gestohlenem E-Scooter unterwegs

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal einen E-Scooterfahrer, der um kurz vor 14:30 Uhr auf der Auerhahnstraße unterwegs war. Zunächst zeigte sich, dass der Versicherungsschutz des Fahrzeugs nicht mehr aktuell war. Eine weitere Überprüfung ergab, dass der E-Scooter im Juni letzten Jahres als gestohlen gemeldet wurde. Der 16-jährige Fahrer gab gegenüber der Polizei an, dass er den E-Scooter billig von einem Bekannten erworben hätte. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt nun die weiteren Tathintergründe. Der Jugendliche muss sich wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Verdachts des Diebstahls des E-Scooter beziehungsweise wegen Hehlerei verantworten.

