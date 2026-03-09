PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Jugendlicher auf gestohlenem E-Scooter unterwegs

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal einen E-Scooterfahrer, der um kurz vor 14:30 Uhr auf der Auerhahnstraße unterwegs war. Zunächst zeigte sich, dass der Versicherungsschutz des Fahrzeugs nicht mehr aktuell war. Eine weitere Überprüfung ergab, dass der E-Scooter im Juni letzten Jahres als gestohlen gemeldet wurde. Der 16-jährige Fahrer gab gegenüber der Polizei an, dass er den E-Scooter billig von einem Bekannten erworben hätte. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt nun die weiteren Tathintergründe. Der Jugendliche muss sich wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Verdachts des Diebstahls des E-Scooter beziehungsweise wegen Hehlerei verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 11:33

    POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisiert auf gestohlenem E-Scooter unterwegs

    Eberbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag hörte eine Streife des Polizeireviers Eberbach Schreie aus der Tiefgarage am Leopoldsplatz. Als sie sich um kurz nach 0:30 Uhr nach unten begab, um nach dem Rechten zu sehen, kam ihr ein Mann auf einem E-Scooter entgegen. Als jener die Polizei erblickte, sprang ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 10:46

    POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Länderübergreifende Kontrollaktion

    Rhein-Neckar-Kreis/BAB6 (ots) - Am vergangenen Donnerstag fand im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr im Rahmen der länderübergreifenden Sicherheitskooperation der Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen eine Kontrollaktion statt, bei der Streifenteams des Polizeipräsidiums Mannheim ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 16:16

    POL-MA: Mannheim: Unberechtigte Personen auf dem Fernmeldeturm, PM 2

    Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6231116, befanden sich mehrere Personen widerrechtlich auf den oberen Plattformen des Fernmeldeturmes. Nach Meldung eines Zeugen, gegen 12:35 Uhr beim Polizeinotruf, war es Einsatzkräften im Führungs- und Lagezentrum schnell möglich diese Meldung zu verifizieren. Hier konnten zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren