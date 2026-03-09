Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisiert auf gestohlenem E-Scooter unterwegs

Eberbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hörte eine Streife des Polizeireviers Eberbach Schreie aus der Tiefgarage am Leopoldsplatz. Als sie sich um kurz nach 0:30 Uhr nach unten begab, um nach dem Rechten zu sehen, kam ihr ein Mann auf einem E-Scooter entgegen. Als jener die Polizei erblickte, sprang er vom Fahrzeug und schob es. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz hatte. Zudem stand der 27-Jährige unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Zudem bestand der Verdacht einer akuten Betäubungsmittelbeeinflussung, weshalb der 27-Jährige eine Blutprobe abgeben musste. Ein freiwilliger Urintest hatte zuvor positiv auf Amphetamin angeschlagen. Weitere Ermittlungen ergab, dass der E-Scooter als gestohlen gemeldet war. Daher muss sich der 27-Jährige nicht nur wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten, denn es besteht auch der Verdacht des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs sowie des Fahrens unter Drogeneinfluss.

