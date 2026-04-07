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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radlader gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Schlavenhorst;

Tatzeit: zwischen 03.04.2026, 18.00 Uhr und 06.04.2026, 08.00 Uhr;

Einen Radlader gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Diebe verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu einem Firmengelände an der Straße Schlavenhorst. Von dort entwendeten sie den Radlader der Marke Manitou. Dieser stand am Wochenende zwischen Freitagabend und Montagmorgen auf dem Gelände. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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