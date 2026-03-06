POL-PDNW: Zwei Einbrüche - Zeugen gesucht

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Wattenheim (ots)

Gestern (05.03.26) kam es in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr zu zwei Einbrüchen in Wattenheim. In der Carlsberger Straße verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt durch ein Fenster. In der Hauptstraße brachen die Unbekannten eine Terrassentür auf.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Haben Sie gestern in Wattenheim etwas verdächtiges beobachtet? Können Sie Hinweise zu den Taten oder zu den unbekannten Tätern geben?

Dann melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Neustadt unter Tel.: 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

