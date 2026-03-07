Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Feuerwehr Gladbeck nimmt an Waldbrandübung im Waldgebiet Haard teil

Gladbeck (ots)

Gladbeck / Kreis Recklinghausen - Am heutigen Tag nahm die Feuerwehr Gladbeck an einer groß angelegten Waldbrandübung im Waldgebiet Haard teil. Die Übung wurde durch den Kreis Recklinghausen organisiert und fand in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt.

Im Mittelpunkt der Ausbildung standen verschiedene Einsatzszenarien zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden. Geübt wurden insbesondere die Herstellung einer umfangreichen Löschwasserversorgung über lange Wegstrecken, der Aufbau einer sogenannten Riegelstellung zum Schutz gefährdeter Bereiche sowie die Bekämpfung von Bodenfeuern.

Für die Riegelstellung kamen spezielle Kreisregner zum Einsatz, mit denen großflächige Wasserbarrieren aufgebaut werden können, um eine weitere Ausbreitung eines Feuers zu verhindern. Darüber hinaus arbeiteten die Einsatzkräfte mit speziellem Gerät zur Vegetationsbrandbekämpfung, das der Kreis Recklinghausen für größere Wald- und Vegetationsbrände vorhält.

Die Übung erfolgte im Rahmen der Feuerwehrbereitschaft des Kreises Recklinghausen. Diese Einheit setzt sich aus Kräften aller Feuerwehren im Kreisgebiet zusammen und ist für größere Schadenslagen vorgesehen. Bei Bedarf kann sie auch überregional oder bundesweit zur Unterstützung eingesetzt werden.

Ein besonderer Bestandteil der Übung war das Arbeiten unter realistischen Bedingungen: Teilweise wurde mit echtem Feuer geübt. Die Durchführung und fachliche Begleitung erfolgte dabei durch Experten der Organisation @fire, die auf die Ausbildung in der Vegetationsbrandbekämpfung spezialisiert ist.

Unterstützt wurde die Übung zudem durch Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) sowie des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die mit ihren jeweiligen Fähigkeiten zur realitätsnahen Darstellung der Einsatzlage beitrugen.

Die Feuerwehr Gladbeck bewertet die Übung als wichtigen Bestandteil der Aus- und Fortbildung. Angesichts zunehmender Trockenperioden und steigender Waldbrandgefahr gewinnt die spezialisierte Ausbildung in der Vegetationsbrandbekämpfung zunehmend an Bedeutung.

