POL-BOR: Isselburg - In Unternehmen eingebrochen
Isselburg (ots)
Tatort: Isselburg, Minverastraße;
Tatzeit: 05.04.2026, 00:05 Uhr;
Mit einer unangenehmen Überraschung endete das Osterwochenende für einen Firmenmitarbeiter in Isselburg: Unbekannte Täter sind in die Räumlichkeiten eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Diebe unbefugt Zutritt zum Innern des Gebäudes an der Minervastraße. Bei der Anzeigenerstattung stand der Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)
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