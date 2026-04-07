POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch scheitert

Kreis Borken (ots) - Knapp neun Monate liegt der brutale Überfall auf zwei Senioren in Borken zurück. Trotz einiger Ermittlungsansätze fahndet die Polizei immer noch nach den Tätern. Jetzt gehen die Ermittler erneut in die Öffentlichkeit: Um neue Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten, stellen sie den Fall am morgigen Mittwoch, 08.04.2026, um 20.15 Uhr in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vor. In der ...

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