POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch scheitert
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Up de Welle;
Tatzeit: zwischen 04.04.2026, 16.00 Uhr und 07.04.2026, 08.30 Uhr;
Bislang unbekannte Täter versuchten in ein Wohnhaus in Bocholt einzudringen. Das Gebäude an der Straße Up de Welle wurde von den Unbekannten zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen angegangen. Es blieb bei einem Versuch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)
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