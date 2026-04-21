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POL-GM: Unbekannte zünden Auto an

POL-GM: Unbekannte zünden Auto an
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Waldbröl (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (20./21. April) setzten Kriminelle ein geparktes Auto in Brand. Der Mazda stand auf einem Parkplatz im rückwärtigen Bereich der Kaiserstraße. Die Parkfläche ist über die "Droste-Hülshoff-Straße" und die "Bertha-von-Suttner-Straße" zu erreichen. Auf Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie sich zwei männliche Personen gegen 1:40 Uhr fußläufig dem Mazda nähern und sich im Bereich der Radkästen an dem Auto zu schaffen machen. Wenige Minuten später stand das Fahrzeug in Vollbrand und die beiden Unbekannten verließen die Örtlichkeit in Richtung der "Bertha-von-Suttner-Straße". Einer der Männer trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und schwarz-weiße Schuhe. Der andere Unbekannte trug ein helles Oberteil mit Reflektoren auf dem Rücken, eine graue Hose und schwarze Schuhe. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht und der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und abgesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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