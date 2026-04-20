Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auftaktveranstaltung Netzwerk Kradfahrer

Oberbergischer Kreis (ots)

Am Sonntag (19. April) fand die Auftaktveranstaltung "Netzwerk Kradfahrer" statt. Immer wieder kommt es im Oberbergischen Kreis zu schweren Unfällen. So verloren im vergangenen Jahr zwei Kradfahrer auf oberbergischen Straßen ihr Leben, 35 wurden bei Unfällen schwer verletzt. Regelmäßig ist daher die Polizei insbesondere an Wochenenden unterwegs, um mit Kontrollen für eine Senkung der Unfälle zu sorgen. Neben den Geschwindigkeitskontrollen und technischen Kontrollen am Sonntag, ging es aber auch darum, mit den Motorradfahrenden ins Gespräch zu kommen. Die Kontrollen fanden von 10 bis 18 Uhr an verschiedenen Örtlichkeiten im gesamten Kreisgebiet statt. Insgesamt kontrollierten die Beamten 121 Motorräder. In 10 Fällen wurden im Rahmen von technischen Kontrollen Ordnungswidrigkeiten festgestellt. 17 Motorradfahrende waren zu schnell unterwegs, wovon 13 Geschwindigkeitsverstöße mit einem Verwarngeld geahndet wurden und 10 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen geschrieben wurden. Im Rahmen allgemeiner Verkehrskontrollen wurden bei acht weiteren Kradfahrenden Ordnungswidrigkeiten festgestellt (z.B. Missachtung des Durchfahrtverbots für Zweiräder auf der K19 in Lindlar). Am schnellsten war ein Motorradfahrer aus dem Oberbergischen unterwegs. Er hatte in Lindlar-Steinenbrück 103 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h auf dem Tacho. Bei den Autofahrern wurden 132 Geschwindigkeitsverstöße gemessen (108 Verwarngelder, 24 Ordnungswidrigkeiten-Anzeige). Weitere Verstöße, wie die Benutzung von elektronischen Geräten beim Fahren, wurden in sieben Fällen geahndet. Insgesamt kam die Polizei in freundlicher und entspannter Atmosphäre mit den Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern ins Gespräch, die zum größten Teil Verständnis für die Kontrollen aufbrachten. Die oberbergische Polizei wird auch künftig das Ziel verfolgen, durch verstärkte polizeiliche Präsenz die Zahl der Kradunfälle zu reduzieren.

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