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POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich

POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich
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Gummersbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Nochen wurde am Dienstag (21. April) eine 34-Jährige leicht verletzt. Die Gummersbacherin war gegen 7:45 Uhr mit ihrem Renault Twingo auf der Gelpestraße von Niedergelpe in Richtung Flaberg unterwegs. An der Kreuzung Gelpestraße/Nochener Straße wollte sie nach links auf die Nochener Straße in Richtung Apfelbaum abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 26-jährigen Gummersbacherin, die ihr auf der Gelpestraße entgegenkam. Die 34-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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