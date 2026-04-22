Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich
Gummersbach (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Nochen wurde am Dienstag (21. April) eine 34-Jährige leicht verletzt. Die Gummersbacherin war gegen 7:45 Uhr mit ihrem Renault Twingo auf der Gelpestraße von Niedergelpe in Richtung Flaberg unterwegs. An der Kreuzung Gelpestraße/Nochener Straße wollte sie nach links auf die Nochener Straße in Richtung Apfelbaum abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 26-jährigen Gummersbacherin, die ihr auf der Gelpestraße entgegenkam. Die 34-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
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