Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Discounter

Wiehl (ots)

Einen Discount-Markt in Drabenderhöhe haben Einbrecher in der Nacht von Montag (20. April) auf Dienstag gegen 1:30 Uhr heimgesucht. Auf Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie die Kriminellen mit einem schwarzen Mercedes-Benz gegen die Eingangstür des Geschäftes in der Straße "Am Höher Berg" fuhren. Aus dem Auto stiegen zwei dunkel gekleidete Personen aus und betraten durch die beschädigte Eingangstür den Verkaufsraum. Der Fahrer, der mit einem roten Oberteil bekleidet war, verweilte währenddessen im Fahrzeug. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit dem Auto in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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