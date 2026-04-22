PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Discounter

Wiehl (ots)

Einen Discount-Markt in Drabenderhöhe haben Einbrecher in der Nacht von Montag (20. April) auf Dienstag gegen 1:30 Uhr heimgesucht. Auf Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie die Kriminellen mit einem schwarzen Mercedes-Benz gegen die Eingangstür des Geschäftes in der Straße "Am Höher Berg" fuhren. Aus dem Auto stiegen zwei dunkel gekleidete Personen aus und betraten durch die beschädigte Eingangstür den Verkaufsraum. Der Fahrer, der mit einem roten Oberteil bekleidet war, verweilte währenddessen im Fahrzeug. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit dem Auto in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 09:35

    POL-GM: Einbruch in Firma

    Gummersbach (ots) - In der Nacht von Montag (20. April) auf Dienstag brachen Unbekannte in das Büro einer Firma in der Vollmerhauser Straße ein. Zwischen 17 Uhr und 7 Uhr schlugen die Kriminellen eine Fensterscheibe ein und stahlen eine Geldkassette. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 10:25

    POL-GM: Schulwegunfall in Windhagen

    Gummersbach (ots) - Eine 38-jährige Audifahrerin aus Gummersbach war am Morgen des 20. April (Montag) auf der "Burgstraße" in Richtung "Heiler Straße" unterwegs. Als sich die Autofahrerin gegen 8 Uhr der Einmündung zur "Hückeswagener Straße" näherte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 7-jährigen Mädchen, welches die "Burgstraße" überquerte. Das Mädchen wurde von dem Audi erfasst, fiel auf die Fahrbahn und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren