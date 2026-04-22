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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kindes

Radevormwald (ots)

Am heutigen Nachmittag (22.04.) ereignete sich in einer Sackgasse in Radevormwald ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 6-jähriges Kind schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnisse fuhr ein 72-jähriger Anwohner aus seiner Grundstücks-einfahrt in den dortigen Wendehammer ein, um letztendlich weiter an einer dortigen mit Büschen bewachsenen Verkehrsinsel vorbei in Richtung Stadtzentrum zu fahren. Dabei übersah dieser offenbar zwei spielende Kinder im Bereich der Verkehrsinsel. Eines der Kinder wurde dabei von dem Fahrzeug erfasst. Es kam mit einer Beinfraktur sowie schweren Kopfverletzungen mittels Rettungs-hubschrauber in ein Krankenhaus nach Köln.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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