Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec-Diebstahl in Bielstein

Wiehl (ots)

Am Mittwoch (22. April) schloss ein 60-jähriger Gummersbacher gegen 19 Uhr sein Pedelec an einem Fahrradständer in der Jahnstraße an. Als er um 20 Uhr zurückkehrte, waren Pedelec samt Fahrradschloss verschwunden. Es handelt sich um ein rotes Pedelec des Herstellers "FXX Cycles". Der Diebstahl ereignete sich unweit des dortigen Spielplatzes.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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