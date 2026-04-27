LPI-J: Schornsteinbrand in Bürgel

Eisenberg (ots) - Im Rahmen der Streife fiel Beamten der PI Saale-Holzland am Freitag gegen 21:45 Uhr ein Mopedfahrer auf, der einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Der Fahrer des Zweirades zeigte sich jedoch wenig kooperativ und beschleunigte sein Fahrzeug deutlich. Er flüchtete quer durch Eisenberg und missachtete hierbei sämtliche Verkehrsregeln, konnte aber nach 15 Minuten Nacheile schließlich gestellt werden. Schnell wurde klar, weshalb der 17-jährige ...

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