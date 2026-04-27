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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hilferufen erkannt

Jena (ots)

Sonntagmittag vernahm ein Bewohner der Stauffenbergstraße Hilfeschreie einer Frau aus dem gegenüberliegenden Wohnblock und informierte die Polizei. Diese konnte die Wohnung, aus welcher die Hilfeschreie kamen, in Erfahrung bringen. Tatsächlich kam es hier im Rahmen von Häuslicher Gewalt zu einer Körperverletzung. Wie die 28- jährige Geschädigte den Beamten schilderte, kam es seitens des 39- Jahre alten Täters zu einem Schlag gegen den Körper der Frau. Danach habe der Täter die gemeinsame Wohnung verlassen. Die Polizei bittet dringend darum, solche Wahrnehmungen, insbesondere in größeren Wohngebieten ernst zu nehmen, so wie in diesem Fall. Hier kommt es oft zu dem Phänomen der Verantwortungsdiffusion: trotz einer Vielzahl von Zeugen wird kein Notruf abgesetzt, in der Annahme, dass dies bereits jemand anders gemacht haben müsste.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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