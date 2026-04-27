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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rettungsaktion gelungen

Jena (ots)

Die Polizei in Jena wurde am Sonntag zu einem Einsatz in den Stadtteil Lobeda gerufen. Angehörige hatten sich Sorgen um ihren 76- jährigen Vater gemacht, welcher seit Samstagabend nicht mehr erreichbar war. Zudem befand sich der Mann allein in der Wohnung, weil sich seine Frau stationär in einem Krankenhaus aufhielt. Da Hinweise auf eine mögliche hilflose Lage vorlagen, überprüften Einsatzkräfte die Wohnung des Mannes. Dort konnte der Senior angetroffen werden. Er war ansprechbar, benötigte jedoch tatsächlich medizinische Hilfe. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Wenn ältere oder alleinlebende Angehörige plötzlich nicht erreichbar sind und berechtigte Sorgen bestehen, sollte frühzeitig Hilfe verständigt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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