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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl nach Messerangriff in Jena erlassen

Jena (ots)

Gegen den Messerangreifer in Jena vom 23.04.2026 wurde nun Haftbefehl erlassen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gera wurde der Haftbefehl letzten Freitag, den 24.04.2026 in Vollzug gesetzt und der Beschuldigte daraufhin in eine JVA gebracht.

Gegen den 32-jährigen Afghanen wird nach derzeitigen Erkenntnissen wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, wobei die Ermittlungen noch am Anfang stehen und eine abschließende rechtliche Würdigung dem weiteren Verfahren bzw. dem Abschluss der Ermittlungen vorbehalten bleibt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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