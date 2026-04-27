Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Auseinandersetzung im Stadion gesucht

Apolda (ots)

Nach den Auseinandersetzungen im Stadion Am Sportpark in Apolda vom 18.04.2026 sucht der Inspektionsdienst Jena nach wie vor nach Zeugen. Hier kam es auf der westlichen Tribüne zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung und fortfolgend zu körperlichen Angriffen seitens einer Gruppierung. Erst das Eingreifen durch Fußballspieler und Zuschauer beendete die Attacken. Derzeit ermittelt der ID Jena wegen Landfriedensbruch.

Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen oder hat Beobachtungen in dieser Sache gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt der ID Jena unter 03641 - 81 0 oder id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

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