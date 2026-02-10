Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: A 23 - Tornesch/Elmshorn/Horst - Brennender Pkw löst Stau aus - Auffahrunfall mit 5 Verletzten am Stauenede

A 23 - Tornesch/Elmshorn/Horst (ots)

Am Dienstagmorgen (10.02.2026) ist es gegen 06:30 Uhr zu einem Einsatz auf der A 23 gekommen. Zwischen den Anschlussstellen Elmshorn und Tornesch (Fahrtrichtung Süden) brannte ein auf dem Seitenstreifen stehender Pkw Ford in voller Ausdehnung. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist als Ursache ein technischer Defekt wahrscheinlich. Aufgrund starker Rauchentwicklung und der Löscharbeiten musste die Autobahn an dieser Stelle teilweise gesperrt werden. Hierdurch staute sich der aus Norden kommende Verkehr auf. Als sich das Stauende um 07:06 Uhr zwischen den Anschlussstellen Horst/Elmshorn und Elmshorn befand, fuhr ein 22-jähriger syrischer Verkehrsteilnehmer aus Itzehoe trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung auf das Stauende auf. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem von ihm genutzten Pkw Audi A4 und einem Pkw Audi A5 eines 27-jährigen Fahrers aus dem Kreis Steinburg, der wiederum auf einen Pkw Seat-Ibiza eines 37-jährigen Verkehrsteilnehmers aus Horst auffuhr, der dann in der Folge auf einen Pkw Seat Leon eines 39-jährigen Fahrers aus Horst aufgeschoben wurde. Während der Fahrer des Audi A 4 unverletzt blieb, wurden sein Beifahrer, ein 22-jähriger Mann aus Itzehoe, der Fahrer des Audi A 5, der Fahrer des Pkw Seat-Ibiza sowie seine 5-jährige Mitfahrerin und auch der Fahrzeugführer des Seat-Leon bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die beiden Audi mussten stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 40.000 Euro

Die Ermittlungen werden beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn geführt. Zeugen, die zum Unfallhergang noch Angaben machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 04121-4092-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell