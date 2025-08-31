Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Hund von Pkw angefahren - Verursacher flüchtig +++ Fahrzeugführer unter Rauschmitteleinfluss +++ Verkehrsunfälle

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am Abend des 29.08.2025, gegen 18:00 Uhr, kam es in der Brandenburger Straße in Langen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Hund schwer verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bog mit einem schwarzen Pkw von der Debstedter Straße in die Brandenburger Straße ein. Kurz nach der Einmündung übersah er einen auf der Fahrbahn befindlichen Chihuahua und fuhr diesen an. Laut Zeugenaussagen flüchtete der Unfallbeteiligte mit augenscheinlich erhöhter Geschwindigkeit vom Unfallort. Der Chihuahua konnte sich schwerverletzt in einen Vorgarten retten. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Tel. 04743/9280) zu melden.

Am Samstag, gegen 19:20 Uhr, wurde auf der BAB 27, im Bereich Bremerhaven, ein 32-jähriger Bremerhavener mit seinem VW Polo kontrolliert. Bei ihm wurden Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Der Konsum von Marihuana wurde durch ihn eingeräumt. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen 20:40 Uhr erscheint ein 31-jähriger Bremerhavener mit seinem Mercedes beim PK Geestland, um den 32-jährigen nach der Blutentnahme abzuholen. Allerdings wurde auch bei ihm eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt, sodass auch hier eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Fahrzeugschlüssel beider Fahrzeuge wurden sichergestellt und gegen beide Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, sollte im Ortsteil Sievern der Stadt Geestland einen VW Passat kontrolliert werden. Der 35-jährige Fahrzeugführer aus der Wurster Nordseeküste missachtete jedoch die Anhaltesignale des Streifenwagens und versuchte, sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Nachdem der Pkw gestoppt werden konnte, wurden bei dem Fahrzeugführer deutliche Anzeichen einer Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel festgestellt. Außerdem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei dem 35-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Gegen den 35-jährigen wurden u.a. Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Langen, Geestland - Fahrradfahrerin stürzt über hervorstehendes Zaunteil und verletzt sich schwer

Am Samstag, gegen 17:00 Uhr, befährt eine 79-jährige Geestländerin mit ihrem Pedelec den Gehweg mit dem Zusatzschild "Radfahrer frei" der Sieverner Straße in Fahrtrichtung Bremerhaven. Auf Höhe eines Baugrundstück des Drosselwegs kollidiert sie mit einem auf den Gehweg ragenden Maschendrahtzaun und stürzt über den Lenker auf den Gehweg. Sie verletzt sich hierbei schwer am Kopf. Durch die Polizei Geestland wird ausdrücklich das vorbildliche Handeln der Ersthelfer gelobt, die der Fahrradfahrerin sofort zu Hilfe eilten.

BAB 27, Schwanewede - Unfall nach Reifenplatzer eines Sattelzuges

Am Samstag, gegen 10:00 Uhr, wird der Polizei zunächst ein Sattelzug gemeldet, der auf der BAB 27, Richtung Cuxhaven, zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede, langsam auf dem Standstreifen fährt. Durch die Beamten des PK Geestland können vor Ort Reifenteile auf dem Standstreifen festgestellt werden. Der verursachende Sattelzug eines 30-jährigen aus Hille kann an der Anschlussstelle Uthlede angetroffen werden. Hier war ein Reifen des Sattelzuges geplatzt. Kurz darauf wird ein Skoda Fabia einer 60-jährigen Walsroderin mit Reifenschaden auf dem Standstreifen der BAB 27 festgestellt. Sie fuhr über die Reifenteile und erlitt hierdurch selbst eine Reifenpanne. Insgesamt entsandt ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

