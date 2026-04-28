PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gebäudebrand in Apolda - mehrere Verletzte

Apolda (ots)

Am späten Montagabend kam es in der Herderstraße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 21:45 Uhr wurde der Gebäudebrand gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Gebäude in Vollbrand, wobei insbesondere das Treppenhaus vollständig ausbrannte. Durch die starke Rauchentwicklung wurden auch angrenzende Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr evakuierte alle anwesenden Personen aus dem betroffenen Objekt sowie den benachbarten Gebäuden. Insgesamt wurden vier Personen verletzt. Zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen, zwei wurden leicht verletzt. Unter den Leichtverletzten befand sich auch ein 5-jähriges Mädchen. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen hohen 6-stelligen Betrag geschätzt. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr zahlreiche Polizeikräfte sowie unterstützende Dienste. Auch Notfallseelsorger kamen vor Ort zum Einsatz. In den Morgenstunden am Dienstag erfolgen nun weitere Ermittlungsarbeiten der Kriminalpolizei zur Brandursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 15:12

    LPI-J: Zeugen gesucht!

    Weimar (ots) - Am Vormittag des 23.04.2026 ereignete sich im Bereich Bodelschwinghstraße / Jenaer Straße in der Buslinie 2 in Fahrtrichtung Goetheplatz ein Sturz einer älteren Dame. In Folge des Sturzes wurde durch andere Fahrgäste der Rettungsdienst informiert. Die 85-jährige Dame wurde an den Rettungsdienst übergeben und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wer befand sich am Vormittag des 23.04.2026 in besagter Buslinie 2 und kann Angaben zum Sachverhalt ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 14:54

    LPI-J: Haftbefehl nach Messerangriff in Jena erlassen

    Jena (ots) - Gegen den Messerangreifer in Jena vom 23.04.2026 wurde nun Haftbefehl erlassen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gera wurde der Haftbefehl letzten Freitag, den 24.04.2026 in Vollzug gesetzt und der Beschuldigte daraufhin in eine JVA gebracht. Gegen den 32-jährigen Afghanen wird nach derzeitigen Erkenntnissen wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, wobei die Ermittlungen noch am Anfang stehen und ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 14:30

    LPI-J: Zeugen nach Auseinandersetzung im Stadion gesucht

    Apolda (ots) - Nach den Auseinandersetzungen im Stadion Am Sportpark in Apolda vom 18.04.2026 sucht der Inspektionsdienst Jena nach wie vor nach Zeugen. Hier kam es auf der westlichen Tribüne zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung und fortfolgend zu körperlichen Angriffen seitens einer Gruppierung. Erst das Eingreifen durch Fußballspieler und Zuschauer beendete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren