Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gebäudebrand in Apolda - mehrere Verletzte

Apolda (ots)

Am späten Montagabend kam es in der Herderstraße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 21:45 Uhr wurde der Gebäudebrand gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Gebäude in Vollbrand, wobei insbesondere das Treppenhaus vollständig ausbrannte. Durch die starke Rauchentwicklung wurden auch angrenzende Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr evakuierte alle anwesenden Personen aus dem betroffenen Objekt sowie den benachbarten Gebäuden. Insgesamt wurden vier Personen verletzt. Zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen, zwei wurden leicht verletzt. Unter den Leichtverletzten befand sich auch ein 5-jähriges Mädchen. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen hohen 6-stelligen Betrag geschätzt. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr zahlreiche Polizeikräfte sowie unterstützende Dienste. Auch Notfallseelsorger kamen vor Ort zum Einsatz. In den Morgenstunden am Dienstag erfolgen nun weitere Ermittlungsarbeiten der Kriminalpolizei zur Brandursache.

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