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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Münchenroda

Jena (ots)

Auf einem Sportgelände in Münchenroda wurde Montagmorgen ein Einbruch gemeldet. Vor Ort war festzustellen, dass sich bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum vom 26.04.2026 bis zum Morgen des 27.04.2026 gewaltsam Zutritt zum Clubhaus verschafften. Hier würden dann alle Räume durchsucht. Das Beutegut, Bargeld und technische Geräte beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Höher ist der Sachschaden einzuordnen. Dieser wird auf einen niedrigen fünfstelligen Wert geschätzt. Neben den obligatorischen Maßnahmen der Polizei kam es auch zum Einsatz einer Drohne.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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