Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Ladendiebstahl im Wasgau Husterhöhe

Polizei Pirmasens (ots)

Am 28.03.2026, gegen 20:30 Uhr, wurde ein 35-jähriger Mann aus Pirmasens beim Ladendiebstahl im Wasgau-Markt in der Carl-Schurz-Straße von einem Mitarbeiter erwischt. Er konnte sich nicht ausweisen. Deshalb wurde die Polizei hinzugezogen. Die Personalien des Diebes wurden festgestellt und das Diebesgut im Wert von 16 Euro aufgefunden. Bei der Durchsuchung der Person konnte auch eine Tüte mit Amphetamin aufgefunden werden. Neben der Anzeige wegen des Diebstahles erwartet den Mann nun auch noch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Der Mann darf den Markt für die nächsten zwei Jahren nicht betreten. |pips

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