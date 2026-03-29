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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht in der Turnstraße

Polizei Pirmasens (ots)

Am Freitag, 27.03.2026, gegen 20:00 Uhr, stellte eine 63-jährige Frau aus Pirmasens ihren PKW, einen Ford Kuga SUV, grau, EN-Kennzeichen (Ennepe-Ruhr-Kreis), vor dem Anwesen Turnstraße 29 ab. Als sie am 28.03. 2026 gegen 06:00 Uhr, wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen frischen Unfallschaden im Frontbereich ihres Fahrzeuges fest. Der festgestellte Schaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Verursacher dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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