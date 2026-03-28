Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Pirmasens (ots)

Ein grauer Ford Kuga mit Zulassung aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis wurde zwischen dem 27.03.2026, 20 Uhr, und dem 28.03.2026, 06 Uhr, in der Turnstraße durch einen Unfall beschädigt.

Der Ford war gegenüber der Sporthalle des Turnverein Pirmasens geparkt. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an der Fahrzeugfront. Die Schadenshöhe wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|eml

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