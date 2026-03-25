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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnwagen abgebrannt - Zeugen gesucht

Contwig (Südwestpfalz) (ots)

Am Dienstagnachmittag (24.03.2026) kam es in der Klingeltalstraße zu einem Brand eines Wohnwagens auf einem Gartengrundstück in Waldnähe. Gegen 16.30 Uhr meldete ein sich ein Zeuge bei der Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Der leerstehende Wohnwagen wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Zudem griff das Feuer auf die umliegende Grasfläche sowie einen angrenzenden Baum über, bevor es gelöscht werden konnte. Eine Gefahr für bewohnte Gebäude bestand aufgrund der abgelegenen Lage nicht. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Hat jemand in der fraglichen Zeit verdächtige Personen an der Örtlichkeit beobachtet? Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Ermittler davon aus, dass das Feuer durch eine Brandlegung verursacht wurde. Weitere Auskünfte können derzeit im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen nicht erteilt werden. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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