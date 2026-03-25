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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährliches Wendemanöver auf der Autobahn: LKW-Fahrer fährt falsch auf die BAB 8 auf

Pirmasens (ots)

Am späten Dienstagabend (24.03.2026) kam es im Bereich der Anschlussstelle Pirmasens-Winzeln zu einem gefährlichen Vorfall im Straßenverkehr. Ein LKW-Fahrer befuhr die Autobahn 8 für mehrere hundert Meter entgegen der Fahrtrichtung, bevor er ein riskantes Wendemanöver einleitete. Gegen 21.45 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe über einen "Geisterfahrer" ein. Laut Zeugenberichten befuhr der Lastkraftwagen die BAB 8 aus Richtung der Abfahrt Winzeln kommend auf der falschen Fahrbahn in Fahrtrichtung Zweibrücken. Eine sofort entsandte Streife konnte das Fahrzeug etwa 400 Meter vor der Abfahrt lokalisieren. Zu diesem Zeitpunkt stand der LKW quer auf der Fahrbahn und versuchte zu wenden. Kurz darauf gelang es dem Fahrer, sein Fahrzeug in der Abfahrt zur B10 abzustellen, wo er von der Polizei kontrolliert wurde. Nach ersten Ermittlungen gab der ausländische Fahrer an, falsch abgebogen zu sein. Erst als ihm mehrere PKW entgegenkamen, bemerkte er seinen Fehler und stoppte. Glücklicherweise kam es bei dem Vorfall nicht zu einem Zusammenstoß; Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung gegen den Verantwortlichen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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