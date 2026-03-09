Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tageswohnungseinbruch

Hermeskeil (ots)

Am Freitag, 06.03.2026 kam es in der Zeit von 12:45 Uhr - 13:30 Uhr, zu einem Tageswohnungseinbruch in der Borwiesenstraße in Hermeskeil. Bislang unbekannte Täter drangen während der Abwesenheit der Hauseigentümer über ein zur Straße gelegenes Kellerfenster in das Anwesen ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Durch die Täter wurde Schmuck in einer bislang unbekannten Schadenshöhe entwendet.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Bereich der Tatörtlichkeit geben können. Sie werden gebeten sich der Polizei Hermeskeil, Tel: 06503/9151-0 oder mit dem Kriminaldauerdienst in Trier, Tel: 0651/943 -43390 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell