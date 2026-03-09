POL-PDTR: Polizei sucht grauen Renault Megane mit KH-Kennzeichen im Bereich Fischbach und Berschweiler
Morbach (ots)
Ein sehr verwirrter Fahrzeughalter erschien bei der Polizeiinspektion Morbach und teilte mit, dass er seinen Renault Megane (Farbe Grau / Bj. 2004) mit KH-Kennzeichen in einem Feldweg bei Fischbach (Nähe Idar-Oberstein) oder Berschweiler (Nähe Kirn)abstellte und nicht mehr finden kann. Wer Hinweise auf den Standort des grauen Renault Megane mit KH-Kennzeichen (Kreis Bad Kreuznach) geben kann wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.
