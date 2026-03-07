PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Nittel (ots)

Am Abend des 06.03.2026 ereignete sich auf der L 135 zwischen Nittel und Onsdorf ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Ein bereits verunfalltes Fahrzeug, welches sich neben der Fahrbahn der L 135 befand, wurde durch unbekannte Täter auf die rechte Fahrzeugseite gekippt, sodass das Fahrzeugheck auf die Fahrbahn der Landstraße ragte. Die neue Position des Fahrzeuges stellte eine Gefahr für den fließenden Verkehr dar. Die Gefahrenstelle konnte vor Ort beseitigt werden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
PK Schwarz

Telefon: 06581-91550

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

