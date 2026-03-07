Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der B 53 - Zeugen gesucht!

Bild-Infos

Download

Trier - Ehrang (ots)

Am Samstag, dem 07.03.2026, kam es gegen 16:00 Uhr auf der B53 zwischen Schweich und Trier-Ehrang zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bis dato unbekanntes Fahrzeug befuhr die B53 in Fahrtrichtung Trier-Ehrang. Etwa 250 Meter vor der Einmündung zur B422 bzw. Quinter Straße kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr dort einen Leitpfosten. Im Anschluss touchierte er einige Meter weiter die Leitplanke und flüchtete schließlich von der Unfallörtlichkeit. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich um einen PKW handeln, welcher nicht unerhebliche Schäden an der Beifahrerseite davontrug.

Die Polizei Schweich bittet um Zeugenhinweise hinsichtlich des flüchtigen Fahrzeugs.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell