PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der B 53 - Zeugen gesucht!

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der B 53 - Zeugen gesucht!
  • Bild-Infos
  • Download

Trier - Ehrang (ots)

Am Samstag, dem 07.03.2026, kam es gegen 16:00 Uhr auf der B53 zwischen Schweich und Trier-Ehrang zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bis dato unbekanntes Fahrzeug befuhr die B53 in Fahrtrichtung Trier-Ehrang. Etwa 250 Meter vor der Einmündung zur B422 bzw. Quinter Straße kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr dort einen Leitpfosten. Im Anschluss touchierte er einige Meter weiter die Leitplanke und flüchtete schließlich von der Unfallörtlichkeit. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich um einen PKW handeln, welcher nicht unerhebliche Schäden an der Beifahrerseite davontrug.

Die Polizei Schweich bittet um Zeugenhinweise hinsichtlich des flüchtigen Fahrzeugs.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich

Telefon: 06502-91570
E-Mail: pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 07.03.2026 – 18:56

    POL-PDTR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

    Nittel (ots) - Am Abend des 06.03.2026 ereignete sich auf der L 135 zwischen Nittel und Onsdorf ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Ein bereits verunfalltes Fahrzeug, welches sich neben der Fahrbahn der L 135 befand, wurde durch unbekannte Täter auf die rechte Fahrzeugseite gekippt, sodass das Fahrzeugheck auf die Fahrbahn der Landstraße ragte. Die neue Position des Fahrzeuges stellte eine Gefahr für den ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 17:58

    POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

    Irsch-Saar (ots) - Am 06.03.2026 gegen 14:00 Uhr ereignete sich in einem Einmündungsbereich der B 407 zur Saarburger Straße in der Ortslage Irsch ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. An der genannten Einmündung kollidierte ein vorfahrtsberechtigter Kraftradfahrer, der die Bundesstraße aus Richtung Zerf kommend durch die Ortslage Irsch in Richtung Saarburg befuhr, mit einem wartepflichtigen PKW, der aus Richtung ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 11:26

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem REWE Parkplatz in Saarburg

    Saarburg (ots) - Am Samstag, den 09.03.2026, zwischen 09:15 und 09:25 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz vor dem REWE Markt in Saarburg, vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke einen dunkelfarbenen BMW X3. Den Spuren zufolge streifte das unbekannte Fahrzeug den beschädigten Pkw im linken Bereich der Fahrzeugseite. Anschließend verließ der Verursacher die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren