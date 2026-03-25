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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizeieinsatz an Pirmasenser Schule

Pirmasens (ots)

Am Dienstagmorgen (24.03.2026) kam es kurz vor 10 Uhr zu einem Vorfall in einer Schule im Heinrich-Kimmle-Weg. Ein Schüler begann während des Unterrichts aus bislang ungeklärter Ursache im Klassenzimmer zu randalieren und stieß verbale Drohungen gegenüber den anwesenden Lehrkräften aus. Die Lehrer reagierten besonnen und verließen mit fünf weiteren Schülern den Klassenraum, um die Polizei zu verständigen. Beim Eintreffen der Beamten konnte der Junge im Unterrichtssaal angetroffen werden. Er befand sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Situation konnte durch die Einsatzkräfte ohne weitere Eskalation unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Der Verantwortliche wurde seiner benachrichtigten Mutter überstellt. Die Polizei Pirmasens hat die Ermittlungen wegen Bedrohung und Sachbeschädigung aufgenommen. Weitere Auskünfte können derzeit im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen nicht erteilt werden. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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