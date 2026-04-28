Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufmerksames Kind entdeckt Beutegut

Saale-Holzland (ots)

Ein aufmerksames Kind hat auf dem Parkplatz der Waldkliniken in Eisenberg eine EC-Karte sowie einen Personalausweis aufgefunden und damit zur Aufklärung einer zurückliegenden Straftat beigetragen. Die aufgefundenen Gegenstände wurden der Polizei übergeben. Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass sowohl die EC-Karte als auch der Ausweis aus einer Diebstahlshandlung vom Januar 2026 stammen. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem Finder für das umsichtige Verhalten.

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