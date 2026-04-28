Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Arztpraxis in Weimar

Weimar (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu einer Arztpraxis in der Warschauer Straße in Weimar. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter zunächst, die Haupteingangstür der Praxis aufzuhebeln. Als dies misslang, drangen sie durch das Einschlagen einer verglasten Balkontür im Erdgeschoss in die Räumlichkeiten ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Büros und brachen diverse Schränke auf. Als Beutegut sind technische Geräte sowie Bargeld zu verzeichnen. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Wert des Beuteguts wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Warschauer Straße gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei in Weimar zu melden (pi.weimar@polizei.thueringen.de, 03643 882 - 0).

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