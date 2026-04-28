PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Arztpraxis in Weimar

Weimar (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu einer Arztpraxis in der Warschauer Straße in Weimar. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter zunächst, die Haupteingangstür der Praxis aufzuhebeln. Als dies misslang, drangen sie durch das Einschlagen einer verglasten Balkontür im Erdgeschoss in die Räumlichkeiten ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Büros und brachen diverse Schränke auf. Als Beutegut sind technische Geräte sowie Bargeld zu verzeichnen. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Wert des Beuteguts wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Warschauer Straße gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei in Weimar zu melden (pi.weimar@polizei.thueringen.de, 03643 882 - 0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 11:30

    LPI-J: Aufmerksames Kind entdeckt Beutegut

    Saale-Holzland (ots) - Ein aufmerksames Kind hat auf dem Parkplatz der Waldkliniken in Eisenberg eine EC-Karte sowie einen Personalausweis aufgefunden und damit zur Aufklärung einer zurückliegenden Straftat beigetragen. Die aufgefundenen Gegenstände wurden der Polizei übergeben. Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass sowohl die EC-Karte als auch der Ausweis aus einer Diebstahlshandlung vom Januar 2026 ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 11:30

    LPI-J: Graffiti am Rathaus in Kahla

    Saale-Holzland (ots) - Am Rathaus in Kahla kam es im Zeitraum vom 24.04.2026 bis zum 27.04.2026 zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Unbekannte Täter brachten an einem Zierstein der Gebäudefassade zunächst mit schwarzer Farbe einen Schriftzug an. Dieser wurde in der Folge durch bislang ebenfalls unbekannte Personen mit blauer Farbe überarbeitet und durch einen anderslautenden Schriftzug ergänzt. Die ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 11:30

    LPI-J: Dieseldiebstahl auf Firmengelände

    Saale-Holzland (ots) - Im Zeitraum vom 24.04.2026 bis zum 27.04.2026 kam es auf einem frei zugänglichen Firmengelände in Eisenberg zu einem Dieseldiebstahl aus einem abgestellten LKW. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Gelände und öffneten den Kraftstofftank eines dort abgestellten Fahrzeugs. Aus dem Lkw wurden etwa 180 - 200 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Auf dem Gelände abgestellte weitere Lkw wiesen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren