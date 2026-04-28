Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Doppelter Fahndungserfolg nach Sprengung eines Zigarettenautomaten

Weimar (ots)

Am Dienstag, gegen 03:50 Uhr vernahm ein 40-jähriger Bewohner der Weimarischen Straße Am Ettersberg einen lauten Knall und informierte die Polizei. Wie sich schnell herausstelle wurde in diesem Moment ein in der Nähe befindlicher Zigarettenautomat gesprengt. Der Mitteiler konnte dabei zwei Täter bei ihrer Tathandlungen beobachten und fertigte sogar geistesgegenwärtig ein Video. Es kamen sofort eine Vielzahl von Polizeikräften zum Einsatz, auch ein Hubschrauber wurde angefordert. Dieser wurde gegen 05:00 Uhr fündig und entdeckte eine Person in Leuthental, welche sich in einem Waldstück abduckte. Beamte konnten bereits wenige Minuten später die Person ausfindig machen und festnehmen. Auch das Auffinden des Rucksackes ließ nicht lange auf sich warten. Diesen verstaute der 41-jährige Täter unter einem Laubhaufen in einem Gebüsch, der Inhalt: 29 Zigarettenschachteln. Auch sein mitgeführtes E-Bike wurde überprüft und es kam zum nächsten Treffer. Das Fahrrad im Wert von 6000 Euro stammte aus einer nicht weit zurückliegenden Diebstahlshandlung. Weitere Ermittlungen führten die Beamten in den Morgenstunden dann zum tatverdächtigen zweiten Täter. Der 23-jährige wurde kurz vor 10:00 Uhr ebenfalls festgenommen. In diesem Zuge konnte gleich ein offener Haftbefehl gegen den 23-jährigen, mutmaßlichen Komplizen vollstreckt werden. Ein Fahndungserfolg auf voller Linie!

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