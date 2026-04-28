Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Manipuliertes Kennzeichen sichergestellt

Apolda (ots)

Am Dienstagvormittag wurde in der Ritterstraße in Apolda ein 24-jähriger Autofahrer von der Polizei kontrolliert. Bei dem BMW fehlte das vordere Kennzeichen und bei dem hinteren Kennzeichen bestand der Verdacht, dass es gefälscht war. Nach einer Überprüfung bestätigte sich der Sachverhalt - das Kennzeichen war abgemeldet und es war ein gefälschtes Siegel darauf befestigt. Der Fahrer machte widersprüchliche Angaben und konnte keine Fahrzeugpapiere vorzeigen. Außerdem befanden sich im Fahrzeug diverse Dinge, die auf weitere Straftaten hindeuten konnten - u.a. ein Benzinkanister, Werkzeuge und eine Benzinpumpe. Die Kennzeichen wurden beschlagnahmt und eine Anzeige erstattet.

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